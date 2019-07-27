Günün kahramanı oldu! Kediyi kurtarmak için petrol dolu kuyuya girdi

Günün kahramanı oldu! Kediyi kurtarmak için petrol dolu kuyuya girdi

ORDU Ünye'de fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi içine girerek kurtarmak isteyen genç az kalsın canından oluyordu.

Günün kahramanı oldu! Kediyi kurtarmak için petrol dolu kuyuya girdi - Sayfa 1

Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Özgür Ege Şire isimli 19 yaşındaki genç, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedi düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi. 

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Günün kahramanı oldu! Kediyi kurtarmak için petrol dolu kuyuya girdi - Sayfa 2

"Gece bekçileri fark etti"

Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin taktirini topladı.

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Günün kahramanı oldu! Kediyi kurtarmak için petrol dolu kuyuya girdi - Sayfa 3

Kendi canını hiçe saydı

Olay anında gencin kuyudan çıkmasını duyan çevre sakinleri ve gece bekçileri üzeri fuel-oil kaplanmış genci hemen kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Kendi canını hiçe sayarak kedinin hayatını kurtaran genç adeta bir anda herkesin kahramanı oldu.

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Günün kahramanı oldu! Kediyi kurtarmak için petrol dolu kuyuya girdi - Sayfa 4

"Kahramanımız o genç"

Olay anını anlatan görgü tanıklarından Uğur K. olayı şöyle anlattı: Ben çamlıkta geziyordum. Birden gencin biri kedinin kuyuya düşmesinin ardından onu kurtarmak için kendisi de kuyuya giriyor. Kuyunun içerisinde gördüğüm kadarıyla fuel-oil var. 

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