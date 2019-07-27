Günün kahramanı oldu! Kediyi kurtarmak için petrol dolu kuyuya girdi

"Kahramanımız o genç"

Olay anını anlatan görgü tanıklarından Uğur K. olayı şöyle anlattı: Ben çamlıkta geziyordum. Birden gencin biri kedinin kuyuya düşmesinin ardından onu kurtarmak için kendisi de kuyuya giriyor. Kuyunun içerisinde gördüğüm kadarıyla fuel-oil var.