Günün en acı haberi: 8 aylık oğlunun kefenini çözüp son kez sevdi...
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SAKARYA'da bir baba 8 aylıkken kaybettiği oğlunu mezara koymadan son kez sevdi. Babanın, oğlunun kefenini çözüp son kez baktığı anlara yürek dayanmadı...
Doğuştan kalbi delik olan 8 aylık Ömer Ali Kılıçkeser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen bebek, Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına götürüldü.
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Burada oğluna son görevi yapan babanın defin sırasında kefeni açarak oğlunu sevmesi yürekleri burktu.
BİR BABANIN EN ACI ANLARI...
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