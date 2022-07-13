Günsu İnce'ye hırsızlık şoku! Tüm sahne repertuvarı çalındı, sosyal medya hesabından yardım istedi...
Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, şarkıcı kimliği ile de ön plana çıkmıştı. İnce geçtiğimiz gün Karaköy'de hırsızlık şok yaşadı. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel şarkıcı tüm sahne repertuvarının çantada olduğunu söyleyerek, görüntülerdeki kadınların bulunmasını istedi...
Bir dönemin gözde modellerinden Günsu İnce kariyerine şarkıcı olarak devam etmişti. İnce geçtiğimiz gün Karaköy'de hırsızlık şoku yaşadı. Sosyal medya hesabından yardım isteyen güzel şarkıcı, çantasının içinde sahne repertuvarının olduğunu söyleyerek yardım istedi...
Hırsızlık şoku yaşadı
Şarkıcı Günsu İnce, İstanbul'da hırsızlık şoku yaşadı. Sosyal medyadan yardım isteyen İnce, çantanın içinde sahne repertuvarı olması nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, görüntülerdeki kadının bulunmasını istedi.
Çantası çalındı
Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi.
Paylaşım yaptı
İnce, paylaşımında şu ifadeleri kullandı...