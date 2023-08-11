Günlük ne kadar su içmeniz gerektiğine dikkat! Uzmanlar uyardı "Çoğu kişi yanlış biliyor"
Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle vücutta oluşan sıvı kaybı bazı kişiler tarafından yanlış şekilde gideriliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanları kişinin günlük olarak ne kadar su tüketmesi gerektiğini açıkladı.
Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, su tüketiminin sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğuna dair tüm önemli bilgileri İhlas Haber Ajansı’na anlattı.
Suyun hayat olduğunu ve oksijenden sonra insan hayatı için gerekli olduğunu ve vücudumuzun yaklaşık yüzde 55- 60’ının su olduğunu hatırlatan Diyetisyen Gündüz, “Su, vücudumuzun optimal sağlığı için hayati önem taşır. Yetişkin bir birey, gün içerisinde böbrekler, sindirim ve solunum sistemleri nedeniyle 2- 2,5 litre su kaybeder” ifadelerini kullandı.
“Günlük ne kadar su içmeliyiz”
Günlük ne kadar su tüketmek gerektiğini hesaplarken herkes için standart 2 ya da 2,5 litre ölçüsü getirmek yerine vücut ağırlığımıza göre ihtiyacımızın ne olduğunu tespit etmemiz gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Gündüz, “Kilomuz ile 30 mililitreyi çarptığımız zaman günlük su ihtiyacımızı hesaplamış oluruz. Örneğin 60 kilo bir kadının günlük su ihtiyacı 1 litre 800 milim olarak hesaplanır."
"Ancak gün içerisindeki tükettiğiniz yiyecekler ve içecekler ya da egzersiz yapmanız gibi faktörler bu hesaplamanın değişmesine neden olacaktır” diye konuştu.