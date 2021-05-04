Günlük kalori ihtiyacı ne kadar kalori hesaplama
Kilo vermek ya da almak isteyenler için günlük alınan kalori miktarını bilmek oldukça önemli. Günlük kalori miktarı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı...
Kalori nedir?
Besinlerde bulunan enerji miktarını ölçmek için kullanılan birim kaloridir. İnsan vücudu enerjisini esas olarak karbonhidratlar, proteinler ve yağlardan almaktadır. Kalori, diyette büyük miktarlarda bulundukları için makro besin olarak da ifade edilir. Eser elementler veya vitaminler gibi diğer besin maddelerinin aksine, makro besinler enerji içerir. Ayrıca başka bir enerji kaynağı alkoldür. Besinlerdeki enerji aynı zamanda ‘kalorifik’ değer olarak da bilinir ve kalori veya joule birimleriyle ölçülür. Kalori konuşulduğunda, aslında kilokalori (1000 kalori) anlamına gelir. Öte yandan makrobesinler farklı kalori içeriğine sahiptir.
Vücuda enerji sağlayan besinlerin gram başına düşen kilokalorileri aşağıdaki gibidir.
Karbonhidratlar: gram başına 4 kilokalori
Proteinler: gram başına 4 kilokalori
Yağlar: gram başına 9 kilokalori
Alkol: gram başına 7 kilokalori
Günlük kalori ihtiyacı hesaplama nasıldır?
Kadınların günde yaklaşık 2 bin kaloriye, erkeklerin ise 2 bin 500 kaloriye ihtiyacı olmaktadır. Bu ihtiyacı hesaplayabilmek için bireysel bazal metabolik hızı hesaplamak gerekir. Bireysel bazal metabolik hızı hesaplamak için birkaç formül vardır. Bunların her biri yalnızca gerçek bazal metabolizma hızının bir yaklaşımı olarak anlaşılmalıdır. Kalori ihtiyacı kişiye özel hesaplanmalıdır. Yaş, kilo ve egzersiz alışkanlıklarının yanı sıra meslek konusu da göz ardı edilmemelidir.
rkekler için formül:
Bazal metabolizma hızı = 1 x vücut ağırlığı x 24
Kadınlar için formül:
Bazal metabolizma hızı = 0,9 x vücut ağırlığı x 24
24 sayısı hesaplamaya dahil edilir çünkü bir kilogram vücut kütlesinin dinlenme durumunda günde ortalama 24 kilokalori tükettiği varsayılır.