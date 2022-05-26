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Günlük 5 bin TL'ye arkadaş arıyor! Bahar Candan şartlarını açıkladı: İlan olay oldu

Günlük 5 bin TL'ye arkadaş arıyor! Bahar Candan şartlarını açıkladı: İlan olay oldu

Giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine damgasını vuran Bahar Candan'dan arkadaş ilanı sosyal medyayı salladı.

Günlük 5 bin TL'ye arkadaş arıyor! Bahar Candan şartlarını açıkladı: İlan olay oldu

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından para karşılığı arkadaş aradığını açıkladı.

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Günlük 5 bin TL'ye arkadaş arıyor! Bahar Candan şartlarını açıkladı: İlan olay oldu

Instagram hesabından kriterlerini sıralayan Candan, "Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Günlük 5 bin TL'ye arkadaş arıyor! Bahar Candan şartlarını açıkladı: İlan olay oldu

18-23 yaş aralığında bir arkadaş arıyor.

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Günlük 5 bin TL'ye arkadaş arıyor! Bahar Candan şartlarını açıkladı: İlan olay oldu

Aranan kişide "1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo" fiziksel özelliklerini istiyor.

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