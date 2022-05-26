Günlük 5 bin TL'ye arkadaş arıyor! Bahar Candan şartlarını açıkladı: İlan olay oldu
Giyim tarzı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine damgasını vuran Bahar Candan'dan arkadaş ilanı sosyal medyayı salladı.
Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından para karşılığı arkadaş aradığını açıkladı.
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Instagram hesabından kriterlerini sıralayan Candan, "Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum." ifadelerine yer verdi.
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18-23 yaş aralığında bir arkadaş arıyor.
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Aranan kişide "1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo" fiziksel özelliklerini istiyor.
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