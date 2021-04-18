Günlerdir uyarı yapılıyordu İstanbul’a çamur yağdı! Vatandaş soluğu oto yıkamacıda aldı

Meteoroloji ve uzmanlar günlerdir İstanbul'a doğru yaklayan toz fırtınası için uyarıyordu. Bu gece İstanbul'a çamur yağdı. Yeryüzünden buharlaşan suyun, toz bulutu ve güneş ışınları ile birlikte yağış olarak tekrar yeryüzüne düşme olayına çamur yağışı adı verilmektedir. Meteorolojik bir olay olan çamur yağışı mevsim geçişleri ya da sıcaklık düşüşlerinde etkisini göstermektedir.