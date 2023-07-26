Günlerdir uyarı yapılan gün bugün! Sıcaklık 45 derece olacak işte en sıcak olacak il ve ilçeler

Meteoroloji verilerine göre, kavurucu sıcak hava bu hafta ‘pik’ yapacak. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde bugün, iç kesimlerde ise yarın yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek.