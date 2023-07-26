Günlerdir uyarı yapılan gün bugün! Sıcaklık 45 derece olacak işte en sıcak olacak il ve ilçeler
‘El Nino’ ve ‘La Lina’ olarak adlandırılan okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki değişikliklerin yol açtığı sıcak hava kasıp kavuruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Prof. Dr. Orhan Şen, gölgede sıcaklığın 45 dereceyi göreceğini söyledi. Çarpıcı uyarılarda bulunan Şen, "Dışarı çıkmayın! İşinizi yarına erteleyin" dedi. İşte en sıcak olacak il ve ilçeler...
Meteoroloji verilerine göre, kavurucu sıcak hava bu hafta ‘pik’ yapacak. Haftanın en sıcak günleri ülkenin batı ve güney kesimlerinde bugün, iç kesimlerde ise yarın yaşanacak, sıcaklıklar 40-45 derece arasında seyredecek.
Hava sıcaklıkları cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak yaklaşık 10 derece azalacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredecek.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bölge bölge beklenen sıcaklıkları paylaştı:
Bugün çarşamba İstanbul'un Anadolu yakasında Çekmeköy-Ataşehir'den itibaren doğusu maksimum sıcaklı 40-42 C. Boğaz çevresi, Avrupa yakası, Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa gibi kıyıdan uzak iç kesimler 38-40C. Deniz kıyıları 37 C. Bunlar gölgede olacak sıcaklıklar.