Günlerdir konuşuluyor! Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişikliği...
Kızılcık Şerbeti dizisi sezonun ilk bölümü ile gündeme bomba gibi düştü. Senaristi ve yapımcıdan diziye ilişkin açıklamalar geldi. Merve Göntem'in gözaltına alınması ve serbest bırakılması sonrası senaryo değişikliğine gidildiği belirtildi.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle sosyal medyanın en çok tartışılan konusu oldu. Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki yasak aşkın ortaya çıkması, izleyicilerden yoğun tepki aldı. RTÜK inceleme başlatırken, dizinin yeni bölümü için senaryoda değişikliğe gidildi ve tanıtım fragmanı da platformlardan kaldırıldı.
104. bölümde, Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakteri arasındaki yasak aşk öne çıktı. Nursema'nın eşi Firaz ile Fatih'in karısı Doğa arasındaki bu gizli yakınlaşma, bölüm finalinde yayımlanan mesajlaşma sahnesiyle açığa çıktı.
Söz konusu sahne izleyiciler arasında büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada "Reyting için bu kadarına gerek var mıydı?" ve "Bu ilişki dizinin dengesini bozdu, artık izlemem" gibi yorumlar dikkat çekerken, bazı izleyiciler ise hayal kırıklığını dile getirdi.
