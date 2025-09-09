Günlerdir gündemdeydiler! Savcılık incelemesi süren Manifest ve kurucusu öyle bir şey yaptı ki...

SESSİZLİK VE ŞAŞIRTAN KARAR

Sabah saatlerinden itibaren herhangi bir açıklama yapmayan Manifest üyeleri ve Tolga Akış, günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik bir adım attı. Grup üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat ile grubun kurucusu ve Big5 yarışmasının yaratıcısı Tolga Akış, X (eski adıyla Twitter) hesaplarını kapattı.

Bu karar, hem müzik camiasında hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Takipçileri, grubun neden böyle bir yol izlediğini tartışmaya başladı.