Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile yaşıyordu! Sonunda kurtarıldı

Kedinin gelmesi için dün mahalle sakinlerince mangal yakılmış, bu yöntem işe yaramayınca kedinin yakalanarak boynundaki kavanoz parçasından kurtarılması için veterinerin bayıltıcı iğne kullanmasına karar verilmişti. Merkeze bağlı veteriner hekimlerin, uyuşturucu iğne kullanmaları durumunda kedinin telef olabileceğini söylemesi üzerine bu yöntemden vazgeçildi.

İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezinin de desteğiyle sabah saatlerinde tekrar çalışma başlatıldı.