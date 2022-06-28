Günlerdir aranıyordu! Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıktı
Dexter ve ER gibi popüler dizilerle tanıdığımız 61 yaşındaki Amerikalı ünlü oyuncu Mary Mara St. Lawrence Nehri'nde ölü bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Dexter ve ER gibi popüler dizilerle tanıdığımız 61 yaşındaki ünlü oyuncu Mary Mara'nın ölümünün şokunu yaşıyor.
New York Polisi'nden yapılan açıklamaya göre New York Eyaleti'nin Kanada sınırı yakınlarındaki Cape Vincent bölgesindeki St. Lawrence Nehri'nde bir kadın cesedi bulunduğunu yapılan incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin belirlendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre ceset ünlü oyuncu Mary Mara'ya ait. Bilgilere göre 61 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeniyle ilgili resmi açıklama yapılmasından kaçınılırken Mara'nın boğularak öldüğü belirtiliyor.
Mara'nın öldürülüp öldürülmediği ise otopsisinin ardından anlaşılacak. İlk bilgilere göre cinayet şüphesinden çok Mara'nın yüzerken boğularak öldüğü teorisi üzerinde duruluyor.