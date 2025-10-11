Günlerce yoğun bakımda yatmıştı! Ufuk Özkan'ın son hali sosyal medyayı salladı

BIST 10.720
Oyuncu Ufuk Özkan geçtiğimiz ay sağlık sorunları nedeniyle uzun süre gündemden düşmemişti. Günlerce yoğun bakımda kalan Özkan son halini sosyal medyadan paylaştı.

Geçtiğimiz ay intihar iddalarıyla gündem olan Ufuk Özkan'ın başka sağlık sorunları dolayısıyla yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Sevenlerini korkutan Özkan'ın hastaneden taburcu olduktan sonraki paylaşımları merakla takip ediliyordu. Ünlü oyuncu son olarak arkadaşlarıyla o fotoğrafını paylaştı.

'Geniş Aile' dizisindeki 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve iki yıl önce siroz nedeniyle ölümden dönen Ufuk Özkan'ın geçen ay intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ilaç içerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülen 50 yaşındaki oyuncunun kardeşi Umut Özkan ağabeyinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

"KULLANDIĞIM İLACIN YAN ETKİSİ SEBEBİYLE..."

Birkaç gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olan Ufuk Özkan ise "Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" açıklamasını yaptı.

