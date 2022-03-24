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Günlerce sığınakta tedavi gördü! Ukrayna'da çocuklar hastaneye getirildi: Yürek dağlayan kareler...

Günlerce sığınakta tedavi gördü! Ukrayna'da çocuklar hastaneye getirildi: Yürek dağlayan kareler...

UKRAYNA’da yaşanan çatışmalarda yaralanan onlarca çocuk, günlerce kaldıkları sığınak hastanelerinden çıkartılarak Lviv’e getirildi.

Günlerce sığınakta tedavi gördü! Ukrayna'da çocuklar hastaneye getirildi: Yürek dağlayan kareler...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından en fazla etkilenen çocuklar oluyor. Kiev ve Harkov’da günlerce bombardıman altında kalan ve yaralanan çocuklar hastanelerde tedavi ediliyor.

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Günlerce sığınakta tedavi gördü! Ukrayna'da çocuklar hastaneye getirildi: Yürek dağlayan kareler...

Yaralandıktan sonra günlerce sığınak hastanelerde tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, çok zor şartlar altında Liviv’de bulunan Lviv Regional Children’s Hospital Hastanesi'ne getirildi. 

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Günlerce sığınakta tedavi gördü! Ukrayna'da çocuklar hastaneye getirildi: Yürek dağlayan kareler...

Çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmeleri için psikolojik destek de sağlanırken, her türlü ihtiyaçları da gideriliyor.

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Günlerce sığınakta tedavi gördü! Ukrayna'da çocuklar hastaneye getirildi: Yürek dağlayan kareler...

Annesiyle birlikte hastaneye gelen 10 yaşındaki Eleina, “Orada patlamalar başladı ve daha sonra camlar kırıldı. Uçaklar uçuyor ve tanklar geçiyordu, çok korktum” dedi.

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