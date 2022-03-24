Günlerce sığınakta tedavi gördü! Ukrayna'da çocuklar hastaneye getirildi: Yürek dağlayan kareler...
UKRAYNA’da yaşanan çatışmalarda yaralanan onlarca çocuk, günlerce kaldıkları sığınak hastanelerinden çıkartılarak Lviv’e getirildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından en fazla etkilenen çocuklar oluyor. Kiev ve Harkov’da günlerce bombardıman altında kalan ve yaralanan çocuklar hastanelerde tedavi ediliyor.
Yaralandıktan sonra günlerce sığınak hastanelerde tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, çok zor şartlar altında Liviv’de bulunan Lviv Regional Children’s Hospital Hastanesi'ne getirildi.
Çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmeleri için psikolojik destek de sağlanırken, her türlü ihtiyaçları da gideriliyor.
Annesiyle birlikte hastaneye gelen 10 yaşındaki Eleina, “Orada patlamalar başladı ve daha sonra camlar kırıldı. Uçaklar uçuyor ve tanklar geçiyordu, çok korktum” dedi.