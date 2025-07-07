Günlerce konuşulmuş, aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Sinan Akçıl aşkı bitti...

"ENİŞTE'DEN SEVGİLİYE" ELEŞTİRİSİ AŞKI BİTİRDİ Mİ?

Magazin arşivleri bir kez daha açıldı, çünkü Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakın dost olduğu biliniyordu. Hatta Kıratlı ile evli olduğu dönemde Erken'in, Akçıl'a "Enişte" diye hitap ettiği görüntüler yeniden dolaşıma girdi. Bu gelişme, sadece yeni bir aşk haberi değil, aynı zamanda eski defterlerin de yeniden açılması anlamına geldi.