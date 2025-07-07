Günlerce konuşulmuş, aşkları olay olmuştu! Ece Erken ve Sinan Akçıl aşkı bitti...
Magazin gündemi son günlerde onları konuşuyordu. Sevilen sanatçı Sinan Akçıl ve sunucu Ece Erken ayrıldı. Ünlüçift enişte söylemler sonrası defalarca açıklama yapmıştı. İlişkilerini sürdürmeme kararı aldılar. İşte çok konuşulacak ayrılığa dair detaylar...
Ece Erken'in yıllar önce "Enişte" diye seslendiği Sinan Akçıl'la el ele görüntülenmesi, magazin dünyasında hem şaşkınlıkla karşılandı hem de sert tepkilere yol açtı.
ESKİ EŞİ YAKIN DOSTUYDU
Erken'in, Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakın dostluk geçmişi yeniden gündeme taşındı. Sosyal medya bu ani birlikteliği hazmedemeden, ilişki beklenmedik şekilde sona erdi.
HAVAALANINDA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Görüntülenerek magazin gündemini sarsan Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın sürpriz birlikteliği kısa sürdü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu yakınlaşma, geçmişte yaşananları da yeniden gündeme taşıdı. Ancak bu aşk, yalnızca birkaç gün dayanabildi.
"ENİŞTE'DEN SEVGİLİYE" ELEŞTİRİSİ AŞKI BİTİRDİ Mİ?
Magazin arşivleri bir kez daha açıldı, çünkü Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakın dost olduğu biliniyordu. Hatta Kıratlı ile evli olduğu dönemde Erken'in, Akçıl'a "Enişte" diye hitap ettiği görüntüler yeniden dolaşıma girdi. Bu gelişme, sadece yeni bir aşk haberi değil, aynı zamanda eski defterlerin de yeniden açılması anlamına geldi.