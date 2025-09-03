Yasak aşk sürüyor: Güzide Duran ve Fikret Orman dudak dudağa görüntülendi...

BIST 10.662
Boşanma süreci devam eden Güzide Duran, iş insanı Fikret Orman'la Marmaris'te dudak dudağa görüntülendi. Gece kulübünde sarmaş dolaş halleriyle objektiflere takılan ikili, yasak aşkın en net kareleriyle gündeme bomba gibi düştü.

2008 yılında evlendiği iş insanı Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olan ünlü model Güzide Duran, magazin gündemini sarsan görüntülerle konuşuluyor.

Boşanma davası devam ederken Duran, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de bir restoranda Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile samimi şekilde yemek yerken görüntülenmişti. 

O anlar objektiflere yansımış, eşi Adnan Aksoy ise "Bu hayat biçimi çocuklarına bile ihanettir, kimse kabul edemez" diyerek sert tepki göstermişti.

Şimdi ise çift, çok daha çarpıcı karelerle gündeme geldi. Güzide Duran ve Fikret Orman, eğlenmeye gittikleri bir mekânda dudak dudağa görüntülendi.

