Güngören'de patlama oldu! Görüntülere bakın sanki deprem olmuş gibi
Anadolu Ajansı
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İSTANBUL Güngören güne büyük bir gürültü ile uyandı Bir iş yerinde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çevredeki bazı iş yeri ve apartmanlarda hasar oluştu.
Güngören'de Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki bir iş yerinde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Patlama sonucu yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çevredeki bazı iş yeri ve apartmanlarda hasar oluştu.Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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