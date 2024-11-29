Güngören'de bina yıkımı sırasında facia! 2 işçi göçük altında kaldı
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Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmesi sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden biri kurtarılırken, diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
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Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
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Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.
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