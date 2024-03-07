Kore'den geldi, Kocaeli'ye yerleşti, keçi çiftliği kurdu!

Son, gördükleri ilginin de etkisiyle tarım ve hayvancılık yapmak için Türkiye'ye yerleşmeye karar verdiklerini belirterek, "Türkiye tarıma ve hayvancılığa uygun çok geniş araziye sahip. Bu yüzden burasının mükemmel yer olduğunu ve mükemmel karar verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İki çocuğundan birinin hukuk eğitimi aldığını ve diğerinin de psikoloji bölümü okuduğunu aktaran Son, hali hazırda Ürdün'de turizm işletmesi bulunduğunu fakat oradaki işlerini buradan da takip edebildiğini anlattı.