Kore'den geldi, Kocaeli'ye yerleşti, keçi çiftliği kurdu!
Güney Koreli kadın girişimci Jonghee Son, ailesiyle yerleştiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde keçi çiftliği kurdu. Ürdünlü eşiyle Kandıra ilçesinde test üretimi yaptıkları çiftlikte yaklaşık 600 Saanen ırkı keçi besleyen Jonghee Son, küçükbaş hayvanların bakım işlerini de yapıyor.
Ürdünlü eşi ve 2 çocuğuyla bir süre önce Türkiye'ye yerleşen Son, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım yapmaya karar verdi. Doğası ve insanından etkilendiği Kandıra'da 22 dönümlük arsa alarak yaklaşık 600 Saanen keçisinin bulunduğu çiftlik kurdu.
Kırsal Sinanlıbilallı Mahallesi'ndeki çiftlikte test aşamasında keçi sütü ve peyniri üreten ve hayvanların her türlü bakımıyla da ilgilenen Son, marka tescil ve lisanslama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ürünlerini zincir marketlere, otel ve restoranlara satmayı planlıyor.
Keçilerin bakımıyla yakından ilgilenen Jonghee Son, kadınların tarım ve hayvancılık alanında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyor.
Gördüğü sıcak ilgiden sonra Türkiye'ye yerleşme kararı aldı
Jonghee Son, AA muhabirine, Güney Kore'de doğup büyüdüğünü, üniversiteden mezun olduktan sonra çıktığı yurt dışında Ürdünlü Khalil Almasaeid ile evlendiğini anlattı.
Ürdün'de yaşadıkları dönemde her yaz tatilinde Türkiye'ye seyahat ettiklerini, yer bakma amacıyla arabayla gezip kamp yaptıklarını aktaran Son, gittikleri her yerde çok iyi karşılandıklarını ve sevildiklerini dile getirdi.
Son, gördükleri ilginin de etkisiyle tarım ve hayvancılık yapmak için Türkiye'ye yerleşmeye karar verdiklerini belirterek, "Türkiye tarıma ve hayvancılığa uygun çok geniş araziye sahip. Bu yüzden burasının mükemmel yer olduğunu ve mükemmel karar verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
İki çocuğundan birinin hukuk eğitimi aldığını ve diğerinin de psikoloji bölümü okuduğunu aktaran Son, hali hazırda Ürdün'de turizm işletmesi bulunduğunu fakat oradaki işlerini buradan da takip edebildiğini anlattı.