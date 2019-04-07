Güney Kore’den gelen fotoğrafçılar Adıyaman’da çiğ köfte yoğurdu

Daha sonra ise Kore’den 10 blogger Türkiye’ye gelerek Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa’yı gezdi. Bu programların ardından son olarak National Geographic Traveler’ın fotoğrafçıları ve ünlü blogger'ların içinde bulunduğu 8 kişilik ekip Adıyaman’a gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini fotoğrafladı. Ekip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Kommagene Uygarlığı'nda ‘tanrılar tahtı’ olarak kabul edilen Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kent, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri ve Karakuş Tümülüsünü gezdi.