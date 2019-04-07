Güney Kore’den gelen fotoğrafçılar Adıyaman’da çiğ köfte yoğurdu
Güney Kore’den gelen ve Adıyaman’da çiğ köfte yoğurarak ‘Fahri Çiğ Köfte Ustası’ belgesi alan ünlü blogger'lar ve fotoğrafçılar kentin tarihi ve turistik mekanlarını fotoğrafladı.
National Geographic Traveler’ın fotoğrafçıları ve ünlü blogger'lar Adıyaman’ı fotoğrafladı. Güney Kore’den Adıyaman’a gelen ünlü blogger ve fotoğrafçılar Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinin yanında doğal güzelliklerinin fotoğrafını çekti. Türk Hava Yolları Seul Müdürlüğü ile Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’den 4 kişilik ekip Seul’e giderek burada seyahat acenteleri ve turist operatörleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Daha sonra ise Kore’den 10 blogger Türkiye’ye gelerek Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa’yı gezdi. Bu programların ardından son olarak National Geographic Traveler’ın fotoğrafçıları ve ünlü blogger'ların içinde bulunduğu 8 kişilik ekip Adıyaman’a gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini fotoğrafladı. Ekip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Kommagene Uygarlığı'nda ‘tanrılar tahtı’ olarak kabul edilen Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kent, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri ve Karakuş Tümülüsünü gezdi.
Blogger ve fotoğrafçılar özelikle karlar altındaki Nemrut Dağı’ndaki heykellere hayran kaldı. Zirveye çıkış ve inişte kar nedeniyle zorlanan Koreliler karda kayarak zorluğu eğlenceye dönüştürdü. Ekibe Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve THY Adıyaman Müdürü Akif Hamidi eşlik etti.
Ekinci projeden bahsederek, "Burada çekilmiş olan fotoğraflar Güney Kore’de National Geographic dergisinde bir yarışmaya tabi tutulacak. Dergide yayınlanacak ve ilk 3’e giren fotoğraflara ödüller verilecek” dedi. kinci, ödüllerin ise 5 bin dolarlık tatil hediye çeki ve Türkiye’ye uçak bileti olacağını aktardı. National Geographic Traveler’in fotoğrafçısı Sunyoung Park, şunları söyledi: