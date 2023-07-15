Güney Kore'de peş peşe iki felaket! 22 kişi öldü, çok sayıda kayıp var

Binlerce kişi tahliye edildi

Toprak kayması ve sel nedeniyle en az 59 kamu tesisi ve yol ile 80 özel mülk zarar gördü. Goesan Barajı'ndaki taşkın nedeniyle 6 bin 400 kişi tahliye edilirken, ülkenin diğer bölgelerinde de binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.