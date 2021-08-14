Güney Kore'de olay yaratan seks skandalı Ünlü K-pop yıldızına fuhuştan hapis cezası!

Yonhap'ın haberine göre; Güney Kore Savunma Bakanlığı, Big Bang grubunun eski üyesi Seungri'ye 3 yıl hapis ve 989 bin dolar para cezası verildiğini duyurdu. K-Pop akımı Türkiye'de pek çok genci etkisi altına almış durumda. Geçtiğimiz günlerde 11-13 yaş aralığında 3 kız çocuk K-Pop yıldızlarıyla tanışmak için evden kaçtıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. “Piknik yapacağız” diye evden çıkan çocuklar, dikkatleri bir kez daha K-Pop ve Kore dizilerinin gençler ve çocuklar üzerinde yarattığı etkiye çekti. Gençlerin bu denli örnek aldıkları ve etkilendikleri pop yıldızlarının karıştıkları skandallar ise düşündüren cinsten...