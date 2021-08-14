Güney Kore'de olay yaratan seks skandalı Ünlü K-pop yıldızına fuhuştan hapis cezası!
Güney Kore'de iki yıl önce ortaya çıkan seks ve rüşvet skandalının en kilit isimlerinden biri olan eski K-pop yıldızı Seungri'yi, askeri mahkeme fuhuş suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. K-Pop akımı, Türkiye'de de pek çok genci etkisi altına alan bir tür olarak biliniyor.
Yonhap'ın haberine göre; Güney Kore Savunma Bakanlığı, Big Bang grubunun eski üyesi Seungri'ye 3 yıl hapis ve 989 bin dolar para cezası verildiğini duyurdu. K-Pop akımı Türkiye'de pek çok genci etkisi altına almış durumda. Geçtiğimiz günlerde 11-13 yaş aralığında 3 kız çocuk K-Pop yıldızlarıyla tanışmak için evden kaçtıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. “Piknik yapacağız” diye evden çıkan çocuklar, dikkatleri bir kez daha K-Pop ve Kore dizilerinin gençler ve çocuklar üzerinde yarattığı etkiye çekti. Gençlerin bu denli örnek aldıkları ve etkilendikleri pop yıldızlarının karıştıkları skandallar ise düşündüren cinsten...
Yabancı iş insanlarına yasa dışı cinsel hizmet sağlamakla suçlanıyordu
Gerçek adı Lee Seung-hyun olan Seungri, 2015-2016 yıllarında yabancı iş insanlarına yasa dışı cinsel hizmet sağlamakla suçlanıyordu.
Tek suçu bu da değilmiş...
Eski K-pop yıldızı, Seul'da işlettiği bir gece kulübünden zimmete para geçirmekten de mahkum oldu.
Mart ayında askere alındığı için hakkındaki suçlamalarla ilgili askeri mahkemede yargılanan Seungri'nin duruşma salonuna üniformayla çıktığı ve karar açıklanırken başını defalarca iki yana salladığı görüldü.