Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçak kontrolden çıktı! 75 kişi hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin, kazada kuyruk bölümü koparak yanan uçağa müdahale ederek yangını söndürdüğü, uçaktan şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçağın Bangkok-Muan seferini yaptığı, 2 Tayland vatandaşı dışındaki yolcuların Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.