Güney Kıbrıs'ta Rum seferi askeri G-3 ile dehşet saçtı

RUM ORDUSUNA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: Maria’nın ölüm haberini alan nişanlısı Ksenios Kiriaku da RMMO’yu suçladı. Nişanlısının RMMO'nun sorumsuzluğu nedeniyle öldüğünü ifade eden Kiriaku, “Milli Muhafız Ordusu gelsin bana bunları izah etsin. Neden? Bana cevap verin. Karımı kaybettim. Şimdi ne yapayım söyleyin. Ben de mi öleyim? Bunu istiyorlarsa, öyle olsun. Ordu ile konuşmak istiyorum. Böyle olmaz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.