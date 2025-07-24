Güney Afrika'da talihsiz olay! Milyoner CEO altı tonluk filin saldırısına uğradı

Conradie'nin 33 yaşındaki 10 yıllık eşi La-ida'ya yıkıcı haberi ise park yetkilileri vermek durumunda kaldı. Kadının büyük bir yıkım içinde olduğu ve teselli edilemediği aktarıldı. Üç çocukları olduğu; yaşlarının 6, 11 ve 12 olduğu söyleniyor.

SON BİR YIL İÇİNDE İKİNCİ VAKA YAŞANDI

Bu korkunç olay, vakanın yaşandığı Mossel Bay yakınlarındaki 27.000 dönümlük parkta son bir yıl içinde yaşanan ikinci ölüm oldu. Geçen yıl mart ayında, evli ve bir çocuk babası olan 36 yaşındaki David Kandela da fil sürüsünü yönlendirmeye çalıştığı sırada "Bonny" adlı bir filin saldırısına uğramıştı.