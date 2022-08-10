Güneşteki patlamalar bilim insanlarını korkuttu! Dünya karanlığa gömülebilir!
Güneş üzerinde meydana gelen Fırtınalar bilim insanlarını korkuttu. Yetkililer, patlamalar sebebiyle dünyaya ulaşacak olan manyetik dalgaların haftalar süren karanlığa sebep olabileceğini söyledi.
Geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü, güneş üzerinde meydana gelen patlamalar dünyaya etkisini göstermiş ve bazı küçük kara parçaları dünyanın atmosferine kadar ulaşmıştı. Ancak bilim insanları, güneş üzerinde daha büyük fırtınaların oluştuğunu ve çok hızlı bir şekilde dünyaya doğru yöneldiğini gözlemledi. Yetkililerin açıklamasına göre güneşten gelen manyetik dalgalar dünyada haftalar süren bir karanlığa sebep olabilir.Geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü, güneş üzerinde meydana gelen patlamalar dünyaya etkisini göstermiş ve bazı küçük kara parçaları dünyanın atmosferine kadar ulaşmıştı. Ancak bilim insanları, güneş üzerinde daha büyük fırtınaların oluştuğunu ve çok hızlı bir şekilde dünyaya doğru yöneldiğini gözlemledi. Yetkililerin açıklamasına göre güneşten gelen manyetik dalgalar dünyada haftalar süren bir karanlığa sebep olabilir.
Pazar ve pazartesi günü güneşteki şiddetli patlamalar dünyayı vurmuştu. Bilim dünyası şaşkına döndü, çünkü bu patlamayı kimse beklemiyordu.
Patlama nedeniyle dünya atmosferinde güneş ile karasal parçacıklar çarpıştı. Bunun da olası sonuçları yetkilileri korkutuyor.
Ancak bu ilk Güneş fırtınası değil. Son zamanlarda oldukça sık görülüyor. Nitekim uzmanlar, bir fırtına bulutunun ayrıca perşembe günü Güneş'ten şaşırtıcı bir hızla fırladığını ve Dünya'nın manyetik alanına çarptığını söyledi.