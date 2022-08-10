Güneşteki patlamalar bilim insanlarını korkuttu! Dünya karanlığa gömülebilir!

Geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü, güneş üzerinde meydana gelen patlamalar dünyaya etkisini göstermiş ve bazı küçük kara parçaları dünyanın atmosferine kadar ulaşmıştı. Ancak bilim insanları, güneş üzerinde daha büyük fırtınaların oluştuğunu ve çok hızlı bir şekilde dünyaya doğru yöneldiğini gözlemledi. Yetkililerin açıklamasına göre güneşten gelen manyetik dalgalar dünyada haftalar süren bir karanlığa sebep olabilir.Geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü, güneş üzerinde meydana gelen patlamalar dünyaya etkisini göstermiş ve bazı küçük kara parçaları dünyanın atmosferine kadar ulaşmıştı. Ancak bilim insanları, güneş üzerinde daha büyük fırtınaların oluştuğunu ve çok hızlı bir şekilde dünyaya doğru yöneldiğini gözlemledi. Yetkililerin açıklamasına göre güneşten gelen manyetik dalgalar dünyada haftalar süren bir karanlığa sebep olabilir.