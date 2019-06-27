Güneşte beklemiş sular tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güneşte beklemiş sular tehlike saçıyor

Sağlıklı Su Derneği Başkanı Orhan Korkusuz güneş ışığı altına beklemiş suların tehlike saçtığı konusunda vatandaşları uyardı.

Güneşte beklemiş sular tehlike saçıyor - Sayfa 1

Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. 

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Güneşte beklemiş sular tehlike saçıyor - Sayfa 2

Uzmanlar yaz mevsiminde su tüketiminin vücut ağırlığı ve terlemeye bağlı olarak arttırılması gerektiğini söylerken, güneşte beklemiş pet şişeler ve damacanalar bir kez daha gündemimize girdi.

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Güneşte beklemiş sular tehlike saçıyor - Sayfa 3

Başkan Korkusuz, pet şişelerde uzun süre saklanan ya da direkt güneş ışığı altında bekleyen suların insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi. 

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Güneşte beklemiş sular tehlike saçıyor - Sayfa 4

Suyun satış noktalarında dolapta ya da serin yerde bekletilmesi gerektiğini söyleyen Orhan Korkusuz, "Ancak, satış noktasına gelene kadar, özellikle üretim noktaları ve toptancılarda suyun güneşte bekleyip beklemediğinden emin olmak mümkün değil.

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