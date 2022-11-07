Güneşli havayı gören Tuğba Özay bikinisiyle ağacın üzerine uzandı 'Ben sadece aksesuarım'
Eski model, ünlü şarkıcı Tuğba Özay, Ege bölgesindeki sıcak havayı fırsat bilip soluğu Gökçek Koyu'nda aldı. Güneşli havanın keyfini çıkaran Tuğba Özay, bikinisiyle ağaç gövdesine uzanıp sere serpe verdiği pozu paylaştı. Ünlü şarkıcı pozuna, "Bu muhteşem doğada ben sadece bir aksesuarım" notunu düştü.
Ünlü manken ve aynı zamanda şarkıcı Tuğba Özay, Gökçek Koyu'nda yazdan kalma sıcak günlerin keyfini çıkardı. Denizin ve güneşin tadını yaşayan Tuğba Özay, bu anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan geri durmadı.
Ünlü şarkıcı, bikinisiyle bir ağaç gövdesinde poz vermeyi de ihmal etmedi.
Sosyal medya hesabından kalp şeklinde bir taşla paylaşımda bulunan Özay,"Bu muhteşem doğada ben sadece bir aksesuarım" notunu düştü.
Tatil boyunca telefonu elinden düşmeyen güzel sanatçı, bu anlarını sosyal medya hesabından hayranları ile sık sık paylaştı.