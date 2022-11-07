Güneşli havayı gören Tuğba Özay bikinisiyle ağacın üzerine uzandı 'Ben sadece aksesuarım'

Ünlü manken ve aynı zamanda şarkıcı Tuğba Özay, Gökçek Koyu'nda yazdan kalma sıcak günlerin keyfini çıkardı. Denizin ve güneşin tadını yaşayan Tuğba Özay, bu anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan geri durmadı.