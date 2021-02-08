Güneşi gören kendini sokağa attı! İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık
Hafta sonu kısıtlama olmasına rağmen sahiller doldu taşmıştı. O kalabalık bugün de İstiklal Caddesi'nde yaşanıyor. Caddede koronavirüs önlemleri de unutuldu.
İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra özellikle İstiklal Caddesi’nde yoğun kalabalık olduğu görüldü.
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Sıcak havanın da etkisi ile vatandaşlar İstiklal Caddesi'ni doldurdu.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafenin unutulduğu caddede, bazılarının da maske takmadığı görüldü.
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