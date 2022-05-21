Güneşe çıkamıyor hastalığı ortaya çıktı! Ölümden döndü: Aras Bulut İynemli Gülşen Nova Norda'nın bilinmeyenleri...
Son olarak Çukur dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli, cesur kıyafetleriyle sık sık olay olan Gülşen, son albümüyle müzik listelerine damgasını vuran Nova Norda ve Son Yaz dizisi oyuncusu Yunus Narin'in bilinmeyenleri hayranlarını şaşırttı.
ARAS BULUT İYNEMLİ
· Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin doğduğu evin tam bir sanat okulu.
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· Öyle ki İynemli’nin ablası Yeşim İynemli ses sanatçısı ve sunucu, ağabeyi Orçun İynemli de kendisi gibi oyuncuymuş.
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Ayrıca Aras Bulut İynemli ile Miray Daner’in dayı-hala çocukları oldukları bilinmektedir.
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· Başarılı oyuncunun dayısı ve annesinin amcası da oyuncuymuş.
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