Güneş yanıklarına ne iyi gelir! İlk müdahale nasıl olmalı?

"Cildi nemlendirmek ve serinletmek gerekli"

Güneş yanıklarına müdahalelerde öncelikle cildi nemlendirmek ve serinletmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Gaye Hafez, “Soğuk su ile ıslatılmış temiz bir bezle, cildi nemlendirmek hem kaşıntı hem yanma hissini azaltır. Halk arasında, güneş yanığı sebebiyle oluşan yanma ve ağrı hissinin giderilmesi için yoğurt veya diş macunu sürmek halen devam eden yanlış uygulamalardır. Cildin hava almasının bu gibi ürünlerle engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder” diye konuştu.