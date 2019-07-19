Güneş yanıklarına ne iyi gelir! İlk müdahale nasıl olmalı?
GÜNEŞ yanıklarına ilk müdahalenin önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, halk arasında sıklıkla başvurulan yanığa yoğurt ve diş macunu sürmek gibi yöntemlerin zararlarına dikkat çekti. Hafez, "Cildin hava almasının bu gibi ürünlerle engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder" dedi.
Cilt, vücudun çevrenin zararlı etkilerine doğrudan maruz kalan bölgesi. Cilt üzerinde çevre kaynaklı rahatsızlıkların başında da özellikle yaz aylarında yaşanan güneş yanıkları geliyor. Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, güneş yanıklarına ilk müdahale konusunda önemli bilgiler paylaştı.
"Cildi nemlendirmek ve serinletmek gerekli"
Güneş yanıklarına müdahalelerde öncelikle cildi nemlendirmek ve serinletmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Gaye Hafez, “Soğuk su ile ıslatılmış temiz bir bezle, cildi nemlendirmek hem kaşıntı hem yanma hissini azaltır. Halk arasında, güneş yanığı sebebiyle oluşan yanma ve ağrı hissinin giderilmesi için yoğurt veya diş macunu sürmek halen devam eden yanlış uygulamalardır. Cildin hava almasının bu gibi ürünlerle engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder” diye konuştu.
"Bol su içmek en sırada olmalı"
Güneşe uzun süreli bir maruziyet söz konusuysa, yanığa kaşıntı ve acı eşlik edeceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez, "Bunu gidermek için antialerjik ilaçlar kullanılabilir. Su kaybı, cildin kurumasına sebep olur, cilt kurudukça kaşıntı hissi artar. Bu sebeple bol su içmek de yapılması gerekenler arasında ön sırada olmalı” dedi.
"Sarı kantaron içeren kremler kullanılabilir"
Güneş yanıklarında kullanılabilecek, yanığın iyileşmesinde destekleyici etkileri bilinen bitkisel krem ve doğal karışımlar olduğunu belirten Dr. Gaye Hafez şunları söyledi:
“Kuru, normal ve karma ciltlerde güneş yanığında yara iyileştirici olarak, dekspantenol kullanılır. Bitki ekstresi içeren kremlere örnek vermek gerekirse, Bitki ekstresi içeren kremlere örnek vermek gerekirse, Sarı kantaron (Hypericum perforatum, St John’s wort) içeren kremler, güneş yanığı dahil cilt yanıklarında kullanılabilir."