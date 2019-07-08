Güneş yanığına ne iyi gelir? Doğru bilinen yanlışlar!
Güneş yanığı tedavisi ve güneş yanığına neyin iyi geldiği yaz aylarının gelmesiyle büyük önem kazanmaya başladı. İşte güneş yanıklarının tedavisi için yapılması gerekenler...
Yaz aylarının gelmesiyle güneş yanıkları, vücudumuzu kapsar bir hal aldı. Güneş yanığına neyin iyi geldiği ise merak konusu oldu. İşte yaz aylarında bizleri rahatsız eden güneş yanığının tedavisiyle ilgili merak edilenler…
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Güneşin zararlı etkilerini hafifletmek için mutlaka uygun güneş kremi kullanılmalıdır. Yanık üzerine diş macunu, yoğurt veya içeriği bilinmeyen kremler sürmek, yarar yerine zarar verir ve iyileşme sürecini uzatır.
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Yanık sonrasında kaşıntının önüne geçebilmek için bol su içilmelidir. Çünkü deri kuruduğu zaman kaşıntının derecesi artar.
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Soğuk su ile banyo yapmak yangıyı azaltacaktır. Yanıkların üzerine soğuk su ile ıslatılmış steril bir bezle pansuman yapılabilir.
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