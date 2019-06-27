Güneş lekesi nasıl geçer? İşte cilt lekesini önlemenin yolları
Yaz ayları gelince güneş nedeniyle oluşan cilt lekelerin önü alınamaz hale geliyor. Lekelerin sistemik bir hastalığın parçası olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Mevlitoğlu, önerilerde bulundu.
"Güneş altına kalmak zorunluluğu varsa mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremleri tercih edilmeli, güneşin en etkili olduğu 10.00 - 16.00 saatleri arasında mümkünse direkt güneş ışığına maruz kalınmamalı." diyen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İnci Mevlitoğlu yazın oluşan güneş lekelerine ilişkin önemli bilgiler de verdi.
Kahverengi lekelerin..: Özellikle yazın aşırı güneş ışığına bağlı olarak ciltte oluşan kahverengi lekelerin, kişinin genetik yapısı, hormonal durumu, kullanılan ilaçlar, geçirilen deri hastalıkları gibi nedenlerle yakın ilişkisi olduğunu aktaran Mevlitoğlu, lekelerin sistemik bir hastalığın da parçası olabileceğine dikkati çekti.
Sarışın, kızıl saçlı ve beyaz tenliler..: Mevlitoğlu, konuşmasına şöyle devam etti; "Lekelerin teşhis edilmesi çok önemli. Lekeler 1 milimetre çapından başlayarak birkaç santimetreye kadar değişik büyüklüklerde olabilir. Çocukluktan itibaren olan yaz aylarında kahverengiliklerde artış olanlar çil olarak adlandırılır. Sarışın, kızıl saçlı ve beyaz tenlilerde daha sık rastlanır.
Sıkı takip edilmeli: Eğer lekeler daha ileri yaşlarda ve aşırı güneş ışığı maruziyeti sonrası ortaya çıktıysa güneş lekesi adı verilir. Güneş lekeleri en tehlikeli deri kanserlerinden biri olan melanom gelişimi açısından sıkı takip edilmelidir. Ayrıca gebelik ve güneş ışığı etkisi ile oluşan melazma ve cildin tahrişi veya geçirilen bir deri hastalığı sonrası oluşabilen lekeler mevcuttur."