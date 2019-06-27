Güneş lekesi nasıl geçer? İşte cilt lekesini önlemenin yolları

Sarışın, kızıl saçlı ve beyaz tenliler..: Mevlitoğlu, konuşmasına şöyle devam etti; "Lekelerin teşhis edilmesi çok önemli. Lekeler 1 milimetre çapından başlayarak birkaç santimetreye kadar değişik büyüklüklerde olabilir. Çocukluktan itibaren olan yaz aylarında kahverengiliklerde artış olanlar çil olarak adlandırılır. Sarışın, kızıl saçlı ve beyaz tenlilerde daha sık rastlanır.