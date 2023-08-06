Güneş lekeleri korkulu ruyanız olmasın! Uzmanlar alınması gereken önlemleri açıkladı

"Kuvvetli ışık yayan lambaların olduğu yerde çalışanlarda, bilgisayar karşısında çalışan ve uzun süre vakit geçirenlerde de olabilmekte. Lentigo ise 40 yaş üzeri yetişkinlerde görülen güneş lekelerine denir. Çilden daha büyüktürler, birkaç milimden birkaç santime kadar büyüklükte olabilirler. Keskin sınırlı olmaları ve daha koyu kahve renkli olmaları özelliğidir."