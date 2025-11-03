Güneş iki gün daha yüzünü gösterecek sonrası fena! 30 il için uyarı yapıldı...
Meteoroloji bu hafta için uyarı yaptı. Yurdun büyük bölümünde çarşamba günü itibariyle yağış ve soğuk bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşüyor. İşte il il beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
3 Kasım Pazartesi tarihli hava tahminine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.
