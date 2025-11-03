BIST 11.120
Güneş iki gün daha yüzünü gösterecek sonrası fena! 30 il için uyarı yapıldı...

Meteoroloji bu hafta için uyarı yaptı. Yurdun büyük bölümünde çarşamba günü itibariyle yağış ve soğuk bekleniyor. Hava sıcaklıkları düşüyor. İşte il il beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri...

Güneş iki gün daha yüzünü gösterecek sonrası fena! 30 il için uyarı yapıldı... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Güneş iki gün daha yüzünü gösterecek sonrası fena! 30 il için uyarı yapıldı... - Resim: 2

3 Kasım Pazartesi tarihli hava tahminine göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahminlere göre, kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı bulutlu olacak; gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesi ile Niğde çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Güneş iki gün daha yüzünü gösterecek sonrası fena! 30 il için uyarı yapıldı... - Resim: 3

Diğer kesimler ise az bulutlu ve genellikle açık bir hava hakimiyetinde geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Güneş iki gün daha yüzünü gösterecek sonrası fena! 30 il için uyarı yapıldı... - Resim: 4

