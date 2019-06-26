Güneş çarpmasına dikkat! Uzmanlar uyardı ölümle sonuçlanabilir

Şuur dışı kasılmalara dikkat

Güneş çarpması yaşayan hastalarda aniden fenalaşma, halsiz ve yorgun hissetme, şuur bulanıklığı oluştuğunu belirten Dr. Gür, "Sıcak bitkinliği denilen ilk dönemde ateş 37,8 ve üzerine çıkar, tansiyon düşer, nabız hızlanır, kas krampları ve kaslarda hassasiyet başlar, bulantı kusma olur, baş dönmesi ve sersemlik hali vardır, baş ağrısı olur. Sıcak koması denenen ikinci dönemde ise hastanın ateşi 40 derece ve üstüne çıkar, aşırı halsizlik ve bitkinlik vardır, görme bozulur, bulanık görür, uykuya meyillidir, şuur bulanıklığı, saçma konuşmalar, delice davranışlar başlar, şuur dışı kasılmalar olur, şoma halindedir."