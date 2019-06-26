Güneş çarpmasına dikkat! Uzmanlar uyardı ölümle sonuçlanabilir
Sıcaklıkların kendini ciddi derecede hissettirdiği bugünlerde uzmanlardan uzun süre güneş altında kalınmaması gerektiği yönünde uyarı geldi. İç hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, güneş çarpmasının bulantı, ateş ve kas krampları ile ortaya çıkan ölümcül seyredebilen klinik bir tablo olduğunun altını çizdi.
Hava sıcaklığının ve nemin en yoğun dönemlerde uzun süre güneş altında kalınmasına bağlı vücut sıcaklığının 40 derece ve üzerinde seyretmesi ile oluşan güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunmasını belirten Emsey Hospital İç hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, bulantı, ateş ve kas krampları ile ortaya çıkan durumlar acil tedavi gerektiren ölümcül seyredebilen klinik bir tablo olduğunun altını çizdi.
'Güneş çarpması bebeklikten 65 yaş üstü kişilere kadar yaşanabilen bir durumdur. Özellikle gebeliği yaz ayarına denk gelen anneler için güneşe çıkılması önerilmemektedir' diyen Dr. Mücahit Gür, “Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kronik böbrek yetmezliği, obezite, kanser gibi kronik hastalığı olanlar özellikle 10.00–16.00 saatleri arası güneşe çıkmamalıdır. Alkol kullanan, psikiyatrik hastalığı olan ve ilaç kullanan kişilerde güneşten korunmalıdır” dedi.
Şuur dışı kasılmalara dikkat
Güneş çarpması yaşayan hastalarda aniden fenalaşma, halsiz ve yorgun hissetme, şuur bulanıklığı oluştuğunu belirten Dr. Gür, "Sıcak bitkinliği denilen ilk dönemde ateş 37,8 ve üzerine çıkar, tansiyon düşer, nabız hızlanır, kas krampları ve kaslarda hassasiyet başlar, bulantı kusma olur, baş dönmesi ve sersemlik hali vardır, baş ağrısı olur. Sıcak koması denenen ikinci dönemde ise hastanın ateşi 40 derece ve üstüne çıkar, aşırı halsizlik ve bitkinlik vardır, görme bozulur, bulanık görür, uykuya meyillidir, şuur bulanıklığı, saçma konuşmalar, delice davranışlar başlar, şuur dışı kasılmalar olur, şoma halindedir."
"Hasta titrer, kasılmalar görülebilir"
Gür sözlerine şöyle devam etti: "Hasta titrer, kasılır, sara krizi benzeri kasılmalar görülebilir. Terleme yoktur, cilt kurudur, cilt soluk ve kuru olmasına rağmen ateş 40 derece civarındadır, nefes hızlı ve yüzeyseldir, tansiyon yükselir” ifadelerini kullandı. Bu durumlar yaşandığında hastayı vakit kaybetmeden doktora götürmek gerekmektedir."