Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer tecavüzcüsünü açıklayınca yanlış anlaşıldı
Dönemin ünlü plakçısı Ümit Güner’in kendisine tecavüz ettiğini Zerrin Özer açıkladı. İsimler karışınca Ümit Güner, Güner Ümit ile karıştırıldı. Güner Ümit, Magazin Noteri’ne katılarak duruma isyan etti.
Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce kendisine tecavüz eden müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu açıklamıştı. Bu programdan sonra sosyal medya, görsel ve yazılı basında seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit’in ismi ve fotoğrafları yer alarak gündem oldu.
Günlerdir bu çirkin karışıklıktan muzdarip olan Güner Ümit, magazin duayeni Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç’ın Youtube’da yaptığı Magazin Noteri programına konuk oldu. Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden Güner Ümit, olayın perde arkasını anlattı.
Program sırasında birkaç kez Zerrin Özer’i telefonla arayan ancak ulaşamayan Ali Eyüboğlu, sanatçıya programdan seslenerek bu karışıklık nedeniyle açıklama yapmasını istedi. Zerrin Özer, Magazin Noteri yayınından birkaç saat sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak ''Konunun Güner Ümit’le bir alakası yoktur'' dedi.
Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, “Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert De Niro’nun bir sözü var. ‘Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.’ diye on gündür bunu yaşıyorum.”