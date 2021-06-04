Günel Zeynelova ifşaları! Reza Zarrab Ebru Gündeş'le aldatmıştı

Yıllar önce Reza Zarrab ve şarkıcı Günel Zeynelova'nın 8 yıllık ilişkisi evlilik aşamasında son bulmuştu. O dönem herkes Zeynelova'nın Reza Zarrab tarafından Ebru Geündeş'le aldatıldığını konuşmuş, Azeri şarkıcı da bu iddianın arkasında durmuştu.