Günel Zeynelova ifşaları! Reza Zarrab Ebru Gündeş'le aldatmıştı
Reza Zarrab ve Ebru Gündeş ilişkisinin ihanetle başladığı iddia edilmişti Olaylı boşanmanın ardından Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le aldattığı Günel Zeynelova konuştu.
Yıllar önce Reza Zarrab ve şarkıcı Günel Zeynelova'nın 8 yıllık ilişkisi evlilik aşamasında son bulmuştu. O dönem herkes Zeynelova'nın Reza Zarrab tarafından Ebru Geündeş'le aldatıldığını konuşmuş, Azeri şarkıcı da bu iddianın arkasında durmuştu.
Şimdilerde ise Ebru Gündeş ve Reza Zararb'ın olaylı boşanmasının ardından gözler yeniden Günel Zeynelova'ya çevrildi. Gelinlik provası esnasında aldatıldığını söyleyen Zeynelova, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Günel Zeynelova, Ebru Gündeş'i affedip affetmediği sorulduğunda, ''Ben herkesi bağışladım, yarın ne olacağını bilemiyoruz çünkü'' dedi.
Katıldığı bir programda açıklamalar yapan Zeynelova, Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın ilişkisinde maddiyatın rol oynadığını söyledi.