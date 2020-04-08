Güne zinde başlamak için öneriler kahvenize tuz atın!
Güne enerjik başlamak aslında sandığınız kadar zor olmayabilir. İşte sabahları enerjik bir biçimde uyanmanızı sağlayacak besin tavsiyeleri!
Kahvenize tuz ekleyin
Tuz, kahvenin acılığını ve asitliğini nötralize ediyor ve doğal tatlılığını arttırıyor.Sabah kahvelerine şeker yerine tuz ekleyen insanlar gördüyseniz, bunun nedeni aslında lezzetini iyileştirmesidir.Yine de aşırıya kaçmayın, mükemmel tadı elde etmek için küçük bir tutam yeterlidir.
Çayınıza tarçın katın
Bir kahve aşığı değilseniz, bir fincan siyah çay da deneyebilirsiniz. Çayı demlerken; demliğe 1 adet çubuk tarçın ekleyin. Böylece hem çaya hem lezzet katmış, hem şeker kullanımını azaltmış, hem de kan şekerleri üzerinde olumlu etkiler yaratmış olacaksınız.
Suyunuza limon ekleyin
Bir bardak limon suyu da deneyebilirsiniz. Bu, sindirim ve kilo kaybına yardımcı olur, cilt ve bağışıklık sistemi için iyi olan C vitamini içerir ve güne başlamak için genel olarak iyi bir yoldur.
Kahvaltıda yulaf ezmesi tüketin
Uzmanlar kahvaltınıza yulaf katmaya çalışmanızı önerir, çünkü enerjinizi artıracak, kendinizi daha tok hissetmenizi sağlayacak ve güne iyi başlamanıza yardımcı olacaktır.