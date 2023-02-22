Güne bu haberle uyandılar sahilde 'Gizemli top' bulundu! Japon yetkilileri alarma geçiren görüntü
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JAPONYA'da sahilde güvenlik birimlerini harekete geçiren bir olay yaşandı. Sahilde gördüğü cisme anlam veremeyen kadın, polise ihbarda bulundu. Soluğu bölgede alan yetkililer inceleme başlatırken, ilginç cisim basında 'Gizemli top' olarak yer aldı.
Japonya’da Hamamutsu kentindeki Enshu plajında bir kadının fark ederek polis bildirmesinin ardından "gizemli top" paniği yaşandı.
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Metalden yapılmış gibi görünen devasa topun araştırıldığı sırada Japon yetkililer sahili halka tamamen kapattı.
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Yetkililer incelemelerinin ardından topun çapının yaklaşık 1.5 metre olduğunu ve paslı görüntüsü nedeniyle demirden yapıldığını düşündüklerini belirtti.
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Aynı zamanda topun üst kısmında bir yere asılmasına izin veren metal kulp parçaları olduğu da görüldü.
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