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Güne bu haberle uyandılar sahilde 'Gizemli top' bulundu! Japon yetkilileri alarma geçiren görüntü

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Güne bu haberle uyandılar sahilde 'Gizemli top' bulundu! Japon yetkilileri alarma geçiren görüntü

JAPONYA'da sahilde güvenlik birimlerini harekete geçiren bir olay yaşandı. Sahilde gördüğü cisme anlam veremeyen kadın, polise ihbarda bulundu. Soluğu bölgede alan yetkililer inceleme başlatırken, ilginç cisim basında 'Gizemli top' olarak yer aldı.

Güne bu haberle uyandılar sahilde 'Gizemli top' bulundu! Japon yetkilileri alarma geçiren görüntü

Japonya’da Hamamutsu kentindeki Enshu plajında bir kadının fark ederek polis bildirmesinin ardından "gizemli top" paniği yaşandı.

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Güne bu haberle uyandılar sahilde 'Gizemli top' bulundu! Japon yetkilileri alarma geçiren görüntü

Metalden yapılmış gibi görünen devasa topun araştırıldığı sırada Japon yetkililer sahili halka tamamen kapattı.

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Güne bu haberle uyandılar sahilde 'Gizemli top' bulundu! Japon yetkilileri alarma geçiren görüntü

Yetkililer incelemelerinin ardından topun çapının yaklaşık 1.5 metre olduğunu ve paslı görüntüsü nedeniyle demirden yapıldığını düşündüklerini belirtti.

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Güne bu haberle uyandılar sahilde 'Gizemli top' bulundu! Japon yetkilileri alarma geçiren görüntü

Aynı zamanda topun üst kısmında bir yere asılmasına izin veren metal kulp parçaları olduğu da görüldü.

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