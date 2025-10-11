Günden güne zayıflıyor! Ata Demirer'in eski halinden eser kalmadı...
Diyet ve sporla 30 kilo veren komedyen Ata Demirer zayıflamaya devam ediyor...
Ameliyat olmadığını, sıkı bir diyet programı uygulayıp spor yaparak kilo verdiğini dile getiren Demirer şöyle konuşmuştu:
"30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum, yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu. İzleyenler bilsin ki glisemik indeksim bozuktu, insülin direncim vardı, düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem."
Verdiği kilolar ile bambaşka birine dönüşen 53 yaşındaki komedyen zayıflamaya devam ediyor.
Ata Demirer önceki gün sosyal medyada spor salonunda çekilen fotoğraflarını paylaştı.