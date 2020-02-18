Gündeme gelen Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya iddiası bomba gibi düştü
Sosyal medya Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkındaki bomba iddia ile resmen yerinden oynadı. Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'yi aldatıp aşk yaşamaya başladığı Serenay Sarıkaya Twitter'da TT oldu.
Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, 1,5 yılın ardından ayrılık kararı almış, Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile Defne Samyeli'yi aldattığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Atina'da yakalanan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşk bombasının patlamasıyla Defne Samyeli de olay açıklamalar yapmış, ihaneti resmen açıklamıştı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında şimdilerde ise olay bir iddia ortalığı karıştırdı. Bomba iddiayı duyanlar, sosyal medyayı birbirine kattı. Serenay Sarıkaya, yine TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Posta'nın haberine göre, aşklarıyla ilk günden beri gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, evleniyor. Üstelik ikilinin çok yakın bir zamanda nikah masasına oturacağı magazin kulislerinde konuşuluyor.
Cem Yılmaz'dan önce Kerem Bürsin ile 3,5 yıllık bir ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya, o dönem evliliği düşünmediğini söylemişti.