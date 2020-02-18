Gündeme gelen Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya iddiası bomba gibi düştü

Magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkında şimdilerde ise olay bir iddia ortalığı karıştırdı. Bomba iddiayı duyanlar, sosyal medyayı birbirine kattı. Serenay Sarıkaya, yine TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.