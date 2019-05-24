Gündeme damga vurdu! Avlu'da Nevin Yıldırım sahnesi!
Star Tv'nin cezaevindeki kadınların hayatını anlatan dizi Avlu'da gündeme bomba gibi oturan bir sahne yayınladı. Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı.
Başrollerinde birçok ünlü kadın oyuncunun yer aldığı, Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu'nun son bölümünde "Ölmemek için öldürdüm" diyerek kendisine tecavüz eden akrabasını öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı. Bu sahneler sosyal medyada büyük bir etki uyandırdı.
Hapishanedeki kadınların hikayesinin anlatıldığı Avlu dizisinde, Nevin Yıldırım'ın ifadesine gönderme yapıldı. Dizide tecavüzcüsünü öldüren kadın, savcıya ifade verirken "Ölmemek için öldürdüm" dedi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım (32), Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada yine ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Yıldırım, olay sonrası verdiği ifadede "Beni vuracağını düşündüm birkaç el ateş ettim" diyerek kendisini savundu.
Nevin Yıldırım, tecavüzcüsünü öldürdüğü geceyi ifadesinde şu sözlerle anlatmıştı: "Olay gecesi köyde düğün vardı. Nurettin arayıp geleceğini söyledi. 'Gelme' dedim ama dinlemedi. Eve çıkmayacağını söyleyip benim aşağı inmemi istedi. Kabul etmedim, 'Çocuğum uyuyor inemem' dedim ve gitmesi için yalvardım.