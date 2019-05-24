Gündeme damga vurdu! Avlu'da Nevin Yıldırım sahnesi!

Başrollerinde birçok ünlü kadın oyuncunun yer aldığı, Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu'nun son bölümünde "Ölmemek için öldürdüm" diyerek kendisine tecavüz eden akrabasını öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasının onanmasına gönderme yapıldı. Bu sahneler sosyal medyada büyük bir etki uyandırdı.