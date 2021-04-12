Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası Serenay Sarıkaya'yı çıldırttı bakın ne yazdı
Serenay Sarıkaya'nın iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarıkaya, bu aşk iddiasına epey sinirlendi.
Cem Yılmaz ile ayrılığının ardından hayatında kimseye yer veremeyen Serenaay Sarıkaya'nın adı aşk dedikodularına karışmaya devam etti. Son olarak, ünlü oyuncunun iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı söylentileri yayıldı.
İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu aşk iddiasının ardından Sarıkaya'dan jet hızında bir açıklama geldi.
Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır.''
''Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."