Gündemden düşmemek için herşeyi yapan Aleyna Tilki yine gündem oldu

Gündemden düşmemek için herşeyi yapan Aleyna Tilki yine gündem oldu

Gündemden düşmemek için ne yapan Tilki son zamanlarda plajda verdiği bikinili kareleri ve popo dansı ile gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Gündemden düşmemek için herşeyi yapan Aleyna Tilki yine gündem oldu - Sayfa 1

Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan ve özellikle son zamanlarda yaptığı açıklamalarla ve verdiği pozlarla magazin gündemini meşgul eden Aleyna Tilki, hesabından paylaştığı son fotoğrafla ilginç ve esprili bir benzetmede bulundu.

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Gündemden düşmemek için herşeyi yapan Aleyna Tilki yine gündem oldu - Sayfa 2

Konsere giderken kullandığı minibüsün içerisinde verdiği pozu hesabından paylaşan Tilki bu kareye ‘Semtinizin serserisi’ notunu düştü.

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Gündemden düşmemek için herşeyi yapan Aleyna Tilki yine gündem oldu - Sayfa 3

İşte Tilki'nin 'Semtinizin serserisi' paylaşımları

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Gündemden düşmemek için herşeyi yapan Aleyna Tilki yine gündem oldu - Sayfa 4

İşte Aleyna Tilki'nin İnstagram paylaşımları

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