Günde 80 bardak çay içen ünlü bakın kim! Hülya Avşar ve Cem Yılmaz'ın alışkanlığı şaşırttı

Televizyon ve magazin camiasının önde gelen sanatçılarının birbirinden ilginç alışkanlıkları hayranları şaşırttı. Günde 80 bardak çay içenler de var her yere kendi bornozunu götüren de...

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