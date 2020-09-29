Günde 80 bardak çay içen ünlü bakın kim! Hülya Avşar ve Cem Yılmaz'ın alışkanlığı şaşırttı
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Hülya Avşar, Bülent Ersoy ve daha birçok ünlünün alışkanlıkları duyanları şaşkına çevirdi.
Televizyon ve magazin camiasının önde gelen sanatçılarının birbirinden ilginç alışkanlıkları hayranları şaşırttı. Günde 80 bardak çay içenler de var her yere kendi bornozunu götüren de...
İŞTE ÜNLÜLERİN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ ALIŞKANLIKLARI...
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Seren Serengil'in köpeklerine olan düşkünlüğü artık bilmeyen yok. Ama gittiği her yere köpeklerini de götüren Serengil'in, onlara sadece porselen tabakta servis yaptırıyor.
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Rakiplerini yendikten sonra çektiği videolarla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, tam bir playstation tutkunu.
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Programında kendisinden sık sık "Gemilerde talim var" şarkısı istenen Beyazıt Öztürk, fasılları oldukça çok seviyor. Öyle ki, evine fasıl ekibi getirtip kendine özel fasıl düzenliyor.
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