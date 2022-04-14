Günde 36 hap içiyor organ nakli sonrası Hakan Taşıyan ilk kez ortaya çıktı durumu ibretlik
Şarkıcı Hakan Taşıyan organ nakli sonrasında Yeşim Salkım'ın programına çıktı. İlk kez medya önüne çıkan Hakan Taşıyan ameliyata giderken ölümü hissetmiş. Hastalık sürecini de anlatan Hakan Taşıyan'ın söyledikleri ibretlik. Meğer ne yer ne içermiş...
Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, TGRT Haber'de yayınlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu. 1 yıl boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Hakan Taşıyan, hastalık sürecini ilk kez bir televizyon programında anlattı. İbretlik bir hikayesi olan Hakan Taşıyan, samimi açıklamalar yaptı.
Salkım'ın "ölümden korktunuz mu?" sorusuna Taşıyan "yok" yanıtını verirken "öleceğinizi düşündünüz mü?" sorusuna ise "tabi bir gün öleceğiz" dedi.
Geçirdiği zorlu ameliyatlarla ilgili ise Taşıyan "Ameliyata giderken belki dönmem diye girdim." açıklamasını yaptı.
Organ yetmezliği çektiği dönemde Salkım, Taşıyan'a "Size kim organlarını bağışladı?" sorusunu sordu.