Günde 36 hap içiyor organ nakli sonrası Hakan Taşıyan ilk kez ortaya çıktı durumu ibretlik

Çoklu organ yetmezliği tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, TGRT Haber'de yayınlanan Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına konuk oldu. 1 yıl boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Hakan Taşıyan, hastalık sürecini ilk kez bir televizyon programında anlattı. İbretlik bir hikayesi olan Hakan Taşıyan, samimi açıklamalar yaptı.