Günde 200 liralık yem yiyor bir buçuk tonluk danayı Cumhurbaşkanı'na satacak

200 kiloluk yem yiyor: 1 ton 520 kiloluk danasından da bahseden Aktaş, danasının günde 200 kiloluk yem yediğini belirterek şu ifadelerde bulundu: "Öz üretim ürünü bu hayvan. Devletimiz bize az bir destek olsun daha bunlardan çok iyilerini üretirim. En büyük veterinerle yarışırım üretimde."