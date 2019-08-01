Günde 200 liralık yem yiyor bir buçuk tonluk danayı Cumhurbaşkanı'na satacak
İSTANBUL'un Silivri ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, 1 ton 520 kiloluk 'Bayram' ismini koyduğu danayı kurbanlık olarak Cumhurbaşkanı'na vermeyi planlıyor.
Kurban bayramı yaklaşırken Silivri'nin Yolçatı mahallesinde hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan İdris Aktaş, kurbanlıklarını satmayı bekliyor. Aktaş'ın elindeki en değerli kurbanlık ise tam bir ton 520 kiloluk. 28 aylık olan kurbanlık dana bir kilosu 24 liradan hesaplanarak satılacak.
Bu dananın annesini, anneannesini ve babasını da kendisinin yetiştirdiğini dile getiren Aktaş, her türden hayvan yetiştirdiğini ifade etti. Ancak işçi bulamadıklarına değinen Aktaş, "Tatilimiz yok, düğünümüz yok, bayram seyran yapamıyoruz” dedi.
Türkiye'de yok: Üretimin önemini vurgulayan Aktaş, “Bizim yaptığımız Türkiye’de bu şekilde bir üretim yok, herkes ithal alıp ithal satıyor. Üreteceğiz, üretmezsek kazanamayız. Herkes üretecek ki Türkiye kazansın. Buzağıları 2,5 sene bebek gibi bakıyoruz, kurban yapıyoruz. Öteki ithal getiriyor, satıyor. İşte biz burada bitiyoruz” ifadelerini kullandı.
200 kiloluk yem yiyor: 1 ton 520 kiloluk danasından da bahseden Aktaş, danasının günde 200 kiloluk yem yediğini belirterek şu ifadelerde bulundu: "Öz üretim ürünü bu hayvan. Devletimiz bize az bir destek olsun daha bunlardan çok iyilerini üretirim. En büyük veterinerle yarışırım üretimde."