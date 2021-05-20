Günde 2 saat uyudu bir buçuk yıl sürdü! Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına yaptı
RİZE'de yaşayan Yasin Emre Morgül, kendisine ait arazideki tepede kazı yaparak toprak odalar oluşturdu. Toprak odaların girişine, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anısına yapılmıştır' yazılı tabela asan Morgül, içeriye de 2 Bakanın adını yazdı.
İstanbul’da yaşadığı dönemde büyükşehir belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başlayan sevgisini kendisinden sonraki nesillere taşımak isteyen 43 yaşındaki Yasin Emre Morgül, kendisine ait arazideki tepede açtığı toprak odalara onun ismini verdi.
Yaklaşık 1 buçuk yıl önce tepeye yaptırdığı yol ile işe başlayan Morgül, bölgede ciddi bir ağaçlandırma yaptı. Akabinde dev bir Türk bayrağı ile tepeyi taçlandıran Morgül, kazı çalışmalarına başladı.
İçerideki 2 odaya Bakanların ismini yazdı
Girişi mağarayı andıran ilginç yapının girişine "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anısına yapılmıştır" yazılı tabela asan Morgül, içerideki 2 odaya ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın anısına yapıldığını ifade eden tabelalar astı.
"Bizden sonraki nesil bu isimlerin değerini bilsin istedim"
Amacının ilerleyen yıllarda ziyaret için bölgeye gelenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını görmeleri olduğunu dile getiren Morgül, “1994 yılında İstanbul’da ikamet ederken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan bir aşk bu. O zamanlar çocuktuk tabii. İstanbul’un çok büyük sorunları vardı. Su sorunu, ulaşım sorunu, sağlık sorunu. Onun anısını yaşatmak adına böyle bir işe kalkıştım. Bundan önceki nesil bize miras olarak eserler bıraktı. Biz bu eserleri izledikçe, gördükçe onların anısını anlamış olduk. Bende istedim ki bizden sonraki nesil bu isimlerin değerini bilsin” dedi.