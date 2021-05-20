Günde 2 saat uyudu bir buçuk yıl sürdü! Rize'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anısına yaptı

"Bizden sonraki nesil bu isimlerin değerini bilsin istedim"

Amacının ilerleyen yıllarda ziyaret için bölgeye gelenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını görmeleri olduğunu dile getiren Morgül, “1994 yılında İstanbul’da ikamet ederken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan bir aşk bu. O zamanlar çocuktuk tabii. İstanbul’un çok büyük sorunları vardı. Su sorunu, ulaşım sorunu, sağlık sorunu. Onun anısını yaşatmak adına böyle bir işe kalkıştım. Bundan önceki nesil bize miras olarak eserler bıraktı. Biz bu eserleri izledikçe, gördükçe onların anısını anlamış olduk. Bende istedim ki bizden sonraki nesil bu isimlerin değerini bilsin” dedi.