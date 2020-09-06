Günde 2 saat çalışıyorlar! Ayda 15 bin lira kazanıyorlar
ÇANAKKALE'de yaşayan Çakır çiftti 2 saat çalışarak ayda 15 bin TL kazanıyorlar.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır (36) ile eşi Feride Çakır (33), koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Çiftin ağılda sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesaisinde süt sağımı bir saat sürüyor. Çakır çifti, her gün sabah-akşam elleriyle 90 koyunu sağıp, tescilli Ezine peynirine lezzeti veren sütünü de litresi 6 TL'den mandıracılara satıyor. Çiftin, koyun sütünden aylık kazancı 15 bin TL'yi buluyor.
Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin köylerinde, tarım ve hayvancılık birçok ailenin geçim kaynağı olmaya devam ediyor.
Kaz Dağları'nın hemen yanı başındaki Muratlar Köyü'nde 3 çocuk sahibi Feride ve Murat Çakır çifti de koyun yetiştiriciliği yaparak ekmeklerini kazanıyor.
110 koyunları bulunan Çakır çifti, her sabah erken saatlerde köyün dışında bulunan ağıla giderek hem hayvanların bakımını hem de sağımını yapıyor.