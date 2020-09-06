Günde 2 saat çalışıyorlar! Ayda 15 bin lira kazanıyorlar

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde yaşayan 3 çocuk sahibi Murat Çakır (36) ile eşi Feride Çakır (33), koyun yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor. Çiftin ağılda sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesaisinde süt sağımı bir saat sürüyor. Çakır çifti, her gün sabah-akşam elleriyle 90 koyunu sağıp, tescilli Ezine peynirine lezzeti veren sütünü de litresi 6 TL'den mandıracılara satıyor. Çiftin, koyun sütünden aylık kazancı 15 bin TL'yi buluyor.